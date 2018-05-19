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ООО «Эверест»: Строительная компания / Демонтаж / Снос зданий

Снос зданий и демонтаж сооружений

Компания ООО «Эверест» предлагает дешевый снос зданий и демонтаж сооружений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Профессионально оказываем услуги по вывозу отходов и утилизации.

Здания, находящиеся в аварийном состоянии, представляют опасность и для людей, и для соседствующих построек. На месте разрушенных объектов должны возводиться новые. Но, снос зданий — это зачастую забота застройщика, ведь муниципальные власти не спешат ликвидировать старые деревянные постройки или полуразрушенные фундаменты.

Без разрешения и лицензий производить снос зданий и сооружений запрещено законом. Проведение подобных мероприятий требует соблюдения правил безопасности и наличия специальной техники. Наша организация профессионально занимается сносом сооружений уже боле 10-лет. Звоните!

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Почему снос зданий доверяют ООО «Эверест»?

Мы долгое время успешно сотрудничаем со многими строительными компаниями. В нашей юрисдикции не только снос зданий и сооружений, но и подготовка площадок для крупных зданий, очистка территорий. Для каждого заказчика мы станем надёжным и ответственным партнером.

Нам доверяют — и на это есть причины

  • Профессионализм

    За годы в области сноса и демонтажа зданий и сооружений мы приобрели опыт. Есть допуски на выполняемые работы, деятельность лицензирована.

  • Спецтехника и оборудование

    Автопарк укомплектован современной техникой для демонтажа строений любого назначения — от старого кирпичного дома до монолитной многоэтажной постройки.

  • Официальные гарантии

    Оказываем снос зданий в СПБ только по договору и ценам, указанным в прайс-листе. Предоставляем продолжительную гарантию.

  • Скорость и оперативность

    Специалисты ООО «Эверест» — мастера своего дела. Нами подбирается оптимальный способ демонтажа строений, проблемные участки локализуются.

  • Комплексный подход

    Инклюзивный подход! Профессионально проведём разборку и снос зданий в Санкт-Петербурге, уберём мусор и вывезем всё до камушка.

Снос и демонтаж зданий и сооружений

Как заказать услугу?

ЗВОНОК НАМ

ВЫЕЗД МАСТЕРА

СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

ГОТОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

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Стоимость демонтажа зданий в Санкт-Петербурге

Вид услугЕдиница измеренияЦена в р.
Выезд специалиста для расчёта сметыБесплатно
Демонтаж зданий и сооруженийкуб. мот 150
Вывоз и утилизация строительных отходов без погрузкикуб. мот 320
Вывоз и утилизация строительных отходов с погрузкойкуб. мот 370
Демонтаж внутри помещенийм²от 680
Демонтаж крышм²от 700
Демонтаж фундаментов строенийкуб. мот 750
Демонтаж перекрытийм²от 1 200
Разработка (ППР) плана производства демонтажных работот 45 000
Демонтаж лестничных маршейшт.от 50 000
Разработка генплана проведения демонтажных работот 75 000
Подготовка и планирование территорииПо договору
Защита действующих коммуникацийПо договору
Отключение коммуникацийПо договору
Укрепление конструкций не подлежащих сносуПо договору
Устройство временных и подъездных дорогПо договору
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Особенности разборки

Мы это компания, выполняющая разборку и снос зданий в СПБ не первый год. В каждой конкретной ситуации анализируется состояние сооружения и составляется проект.

Сотрудничать с ООО «Эверест» эффективно и безопасно. Для заказа механизированного демонтажа зданий в Санкт-Петербурге или Ленинградской области достаточно звонка.

Наш сотрудник ответит на вопросы, а прибывший на объект мастер оценит объём и сложность работ, озвучит стоимость, заключит договор.

Начните строительство с чистой территории! Позвоните нам.

Заказывая снос зданий получаете

Безопасное оказания услуги
Оценку состояния объекта
Слом зданий и строений
Вывоз мусора

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МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Демонтаж металлоконструкций

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Снос промышленных зданий в СПБ

Примеры работ

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