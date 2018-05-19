Компания ООО «Эверест» предлагает дешевый снос зданий и демонтаж сооружений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Профессионально оказываем услуги по вывозу отходов и утилизации.

Здания, находящиеся в аварийном состоянии, представляют опасность и для людей, и для соседствующих построек. На месте разрушенных объектов должны возводиться новые. Но, снос зданий — это зачастую забота застройщика, ведь муниципальные власти не спешат ликвидировать старые деревянные постройки или полуразрушенные фундаменты.

Без разрешения и лицензий производить снос зданий и сооружений запрещено законом. Проведение подобных мероприятий требует соблюдения правил безопасности и наличия специальной техники. Наша организация профессионально занимается сносом сооружений уже боле 10-лет. Звоните!